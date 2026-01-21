Iğdır’da Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Iğdır'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü, dron ile havadan kartpostallık görüntüler elde edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:13
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:19
Şehir beyaz örtüyle kartpostallık görüntüler sundu

Iğdır’da günlerdir etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar ile parklar tamamen karla kaplanırken, yer yer kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğu Anadolu’nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, son yılların en yoğun kar yağışını yaşadı. Etkili olan yağışın ardından şehir, özellikle havadan çekilen görüntülerle dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde Iğdır’ın karla kaplı peyzajı ve şehir silueti görsel bir şölen sunuyor. Beyaz örtünün hakim olduğu sahneler, kentin kış güzelliğini gözler önüne serdi.

Yetkililer ve vatandaşlar, yaşanan yoğun kar yağışının günlük yaşamı etkilediğini belirtirken, doğanın oluşturduğu bu etkileyici manzaralar sosyal medyada ilgi topladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları