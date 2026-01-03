DOLAR
Iğdır'da Tipi ve Fırtına: Çığ ve Buzlanma Uyarısı

Iğdır’ın yüksek kesimlerinde tipi ve fırtına görüşü düşürdü; hava sıfırın altında 17 dereceye kadar geriledi, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:25
Iğdır'da Tipi ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksek kesimlerde görüş düşüyor, uyarılar yapıldı

Iğdır’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde tipi ve fırtına etkisini gösterdi. Etkili olan olumsuz hava koşulları günlük yaşamı zorlaştırdı.

Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım ve dışarıda yapılan çalışmalar olumsuz etkilendi.

Şehirde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, özellikle yollarda ve yüksek kesimlerde buzlanma meydana geldi.

Meteoroloji Müdürlüğü bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

