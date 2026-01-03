Iğdır'da Tipi ve Fırtına: Çığ ve Buzlanma Uyarısı

Iğdır'da Tipi ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yüksek kesimlerde görüş düşüyor, uyarılar yapıldı

Iğdır’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından, yüksek kesimlerde tipi ve fırtına etkisini gösterdi. Etkili olan olumsuz hava koşulları günlük yaşamı zorlaştırdı.

Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım ve dışarıda yapılan çalışmalar olumsuz etkilendi.

Şehirde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken, özellikle yollarda ve yüksek kesimlerde buzlanma meydana geldi.

Meteoroloji Müdürlüğü bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

IĞDIR’IN YÜKSEK KESİMLERİNDE TİPİ VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR