DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek

İHA haberi sonrası Avusturya’dan bir hayırsever, Eskişehir'de 15 yıldır bodrumda yaşayan 75 yaşındaki Hasan Gürbüz’e destek olmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:05
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek

İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek

Eskişehir'de 15 yıldır bodrumda yaşayan Gürbüz'e yurt dışından el uzandı

Eskişehir'de 15 yıldır bir binanın bodrum katında yaşam mücadelesi veren 75 yaşındaki Hasan Gürbüz, İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından yurt dışından destek aldı.

Haberin yayınlanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA)Avusturya'dan bir hayırsever, Gürbüz ile iletişime geçti ve düzenli destek sağlamaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tek başına yaşamını sürdürmekte zorlanan Gürbüz, gelen yardımlar sayesinde ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmaya başladığını söyledi.

"Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Avusturya’dan bir beyefendi, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla benimle iletişime geçti. Sağ olsun, günlerdir arayıp hâlimi soruyor, benimle ilgileniyor. Memleketimizde kalbi güzel, iyi insanlar var. Çok var hem de. Onlardan Allah razı olsun. Kendi kendime yetmeye çalışıyorum ama olmuyor. Olmayınca da araya bir yardımcı girmesi lazım. Maddi bakımdan sıkıntım oluyor. Haberden sonra onları karşılayanlar olmaya başladı. Allah yardım edenden de etmeyenden de razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Allah binlerce defa razı olsun onlardan"

Gürbüz, destek verenlere minnettarlığını dile getirerek, yardım çağrılarının sonuç verdiğini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

HASAN GÜRBÜZ

HASAN GÜRBÜZ

HASAN GÜRBÜZ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli’nde Büyükbaş Hayvanlarda Hastalıktan Ari Kontrolleri Sürüyor
2
İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek
3
Gaziantep’te Senem Sevdim bronz dökümde ustalaştı: Siparişlere yetişiyor
4
Müzikli terapiyle yumurta verimi arttı: Kars'ın Bulanık'ında üretici deneyi
5
125 cc Motosikletle 1.200 km: Sivaslı Berkan Çalmuk'ın İnat Yolculuğu
6
Şanlıurfa'da Kentsel Dönüşüm Başladı: Gülpınar 250 Birimi Kamulaştırdı
7
Eskişehir'de Salep Üretimi Canlanıyor: ESOGÜ'den Yüksek Verim İddiası

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış