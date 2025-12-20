İHA Duyurdu, Avusturya’dan Yardım: 75 Yaşındaki Hasan Gürbüz’e Destek

Eskişehir'de 15 yıldır bodrumda yaşayan Gürbüz'e yurt dışından el uzandı

Eskişehir'de 15 yıldır bir binanın bodrum katında yaşam mücadelesi veren 75 yaşındaki Hasan Gürbüz, İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından yurt dışından destek aldı.

Haberin yayınlanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA)Avusturya'dan bir hayırsever, Gürbüz ile iletişime geçti ve düzenli destek sağlamaya başladı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tek başına yaşamını sürdürmekte zorlanan Gürbüz, gelen yardımlar sayesinde ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanmaya başladığını söyledi.

"Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Avusturya’dan bir beyefendi, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla benimle iletişime geçti. Sağ olsun, günlerdir arayıp hâlimi soruyor, benimle ilgileniyor. Memleketimizde kalbi güzel, iyi insanlar var. Çok var hem de. Onlardan Allah razı olsun. Kendi kendime yetmeye çalışıyorum ama olmuyor. Olmayınca da araya bir yardımcı girmesi lazım. Maddi bakımdan sıkıntım oluyor. Haberden sonra onları karşılayanlar olmaya başladı. Allah yardım edenden de etmeyenden de razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Allah binlerce defa razı olsun onlardan"

Gürbüz, destek verenlere minnettarlığını dile getirerek, yardım çağrılarının sonuç verdiğini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

