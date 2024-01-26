İlan az önce geldi! Kızılay KPSS şartı aramadan kadın/erkek personel alımı yapıyor! TIKLA BAŞVUR

Kızılay, Türkiye’nin en köklü ve saygın kuruluşlarından biri olarak, insanlara yardım etmek ve hayatlarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay, bu amaçla bünyesine yeni personeller katmak için ilanlar yayınlıyor. Kızılay’ın son yayınladığı ilana göre, Ankara’da istihdam edilmek üzere lisans mezunu barınma sektör uzmanı alınacak. Peki bu ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar.





KIZILAY, ANKARA’DA BARINMA SEKTÖR UZMANI ARAYIŞINDA

Kızılay, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru ile Ankara’da görevlendirilmek üzere barınma sektör uzmanı alacağını duyurdu. Kızılay, bu kadro için lisans mezunu olan adayları tercih edecek. Adayların tercihen acil yardım ve afet yönetimi veya inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olması isteniyor. Kızılay, bu kadro için bir kişi alacak.

KIZILAY, BARINMA SEKTÖR UZMANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kızılay, barınma sektör uzmanı alımı için adaylardan bazı genel şartlar arıyor. Bu şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

KIZILAY, BARINMA SEKTÖR UZMANI MESLEKİ ÖZEL NİTELİKLER NELER?

Kızılay, barınma sektör uzmanı alımı için adaylardan bazı mesleki özel nitelikler de bekliyor. Bu nitelikler şöyle:

Lisans Mezuniyeti (Tercihen Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden mezun),

İyi seviye İngilizce bilgisi olan ( okuma, yazma, konuşma),

İyi düzeyde MS Office programları ve SAP kullanım bilgisine sahip,

İlgili alanda tercihen 5 yıl iş deneyimine sahip,

Planlama organizasyon, gözlem ve raporlama becerileri olan,

İletişimi, ilişki yönetimi kuvvetli ve gelişime açık olan,

Zamanı etkin kullanabilen ve sonuç odaklı,

Stres yönetimine sahip,

Ulusal ve Uluslararası fon kaynaklarına ilişkin proje yönetim bilgisi ve deneyim sahibi olan,

Seyahat engeli bulunmayan,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1yıl tecilli olan (erkek adaylar için),

En az B sınıfı sürücü belgesi olan ve aktif araç kullanabilen.

KIZILAY, BARINMA SEKTÖR UZMANI KPSS ŞARTI VAR MI?

Kızılay, barınma sektör uzmanı alımı için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aramıyor. Bu kapsamda KPSS puanı olmayan adaylar da başvuru yapabilecek.

KIZILAY, BARINMA SEKTÖR UZMANI BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kızılay, barınma sektör uzmanı alımı için başvuruları 26 Ocak 2024 tarihinde başlattı. Başvurular 9 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvurular sadece internet üzerinden yapılacak. Adayların BURADAKİ LİNKE TIKLAYIP başvuru formunu doldurması ve gerekli belgeleri yüklemesi gerekiyor.

Kızılay personel alımı ne zaman bitecek? Kızılay personel alımı başvuruları 9 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.



Kızılay personel alımı kaç kişi yapacak? Kızılay personel alımı ilanında sadece bir kişi için barınma sektör uzmanı kadrosu açılmıştır.

Kızılay personel alımı maaşları ne kadar? Kızılay personel alımı ilanında maaş bilgisi verilmemiştir. Ancak Kızılay’ın çalışanlarına sunduğu sosyal haklar ve imkanlar oldukça iyidir.

Kızılay personel alımı başvuru formu nerede? Kızılay personel alımı başvuru formu https://basvuru.kizilaykariyer.com/9qdecuatwbnmwwvs56u49je5vq.job adresinde bulunmaktadır.

Kızılay personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kızılay personel alımı sonuçları başvuru sürecinin ardından değerlendirilecek ve ilan edilecektir. Sonuçlar Kızılay’ın resmi internet sitesinden duyurulacaktır.