Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Başladı

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kayak severlere kapılarını açtı.

Kar ve ziyaretçi hareketliliği

Kar yağışının ardından merkeze gelen ziyaretçilerden bazıları kayak yaparken, bazıları ise kızakla kayarak kışın tadını çıkardı. 5,6 kilometrelik pistiyle bilinen Yurduntepe, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

Ulaşım, giriş ve ücret bilgileri

Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu il merkezine 40, Ankara’ya yaklaşık 200, İstanbul’a yaklaşık 450 kilometre mesafede bulunuyor ve çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerde bu yıl itibarıyla ücret alınmayacak.

2026 yılı ücretleri: kayak takımı kiralama bedeli bin 500 lira, snowboard kiralama bedeli bin 500 lira, kızak kiralama bedeli 300 lira, günlük teleferik kullanımı bin 400 lira, teleferik tek çıkış 300 lira, baby lift kullanımı ise 500 lira olarak belirlendi.

Sezonun ilk gününde Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, hem manzarayı hem de kayak merkezini beğendiklerini ifade etti.

