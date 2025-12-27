DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Başladı

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından kapılarını açtı; girişler ücretsiz, 2026 kiralama ve teleferik ücretleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:41
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde Sezon Başladı

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kayak severlere kapılarını açtı.

Kar ve ziyaretçi hareketliliği

Kar yağışının ardından merkeze gelen ziyaretçilerden bazıları kayak yaparken, bazıları ise kızakla kayarak kışın tadını çıkardı. 5,6 kilometrelik pistiyle bilinen Yurduntepe, her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

Ulaşım, giriş ve ücret bilgileri

Yurduntepe Kayak Merkezi, Kastamonu il merkezine 40, Ankara’ya yaklaşık 200, İstanbul’a yaklaşık 450 kilometre mesafede bulunuyor ve çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerde bu yıl itibarıyla ücret alınmayacak.

2026 yılı ücretleri: kayak takımı kiralama bedeli bin 500 lira, snowboard kiralama bedeli bin 500 lira, kızak kiralama bedeli 300 lira, günlük teleferik kullanımı bin 400 lira, teleferik tek çıkış 300 lira, baby lift kullanımı ise 500 lira olarak belirlendi.

Sezonun ilk gününde Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, hem manzarayı hem de kayak merkezini beğendiklerini ifade etti.

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde sezon başladı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Lapa Lapa Kar Yağışı: Drone Görüntüleri Büyüledi
2
Malatya'da 11 bin 367 Konut ve 128 İş Yeri İçin Kura Çekildi
3
Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi
4
Aşkale Tepebaşı'nda Kayan Tırlar Yolu Kapattı
5
Eskişehir'de Kar Yağışı: Şükranlı Mahallesi Beyaza Büründü
6
Palandöken'de Görsel Şölen: Erzurum'da Yılbaşı Öncesi Yoğun Kar
7
İstanbul'da Hasdal Üzerinde Kısa Süreli Gökkuşağı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti