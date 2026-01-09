İlim Gödekmerdan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

İlim Gödekmerdan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak basının 'doğru ve tarafsız yayın' ilkesiyle toplum için önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:22
Sağlıkta Hak Sendikası Başkanı kutladı

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Gazeteciliğin önemine vurgu yapan Gödekmerdan mesajında şöyle dedi:

"Yazılı basın, tüm toplumlar için her şeyden haberdar olmanın yanı sıra, "Doğru ve Tarafsız Yayın Yapma" ilkesi ile toplumların gelişmesinden tutun, aydınlanmasına, özgürleşmesine, insan haklarının ve demokrasinin hak ettiği yeri bulmasına vesile olmakta, düşünce ve fikirleri beyan etmenin en iyi yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.

"Doğru ve Haklı" olanı haber yapmaktan, baskılara, sindirmelere karşı haber alma özgürlüğünü bize yaşatan her türlü zorluğa rağmen, ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri her gün bize ulaştıran, maalesef "Basın ve Düşünce Hürriyetinin" çok zor şartlarda yerine getirildiği ülkemizde, dünyada ve ilçemizde bu zorlu mesleği ifâ eden gazetelerin, gazetecilerin, imtiyaz sahiplerinin, genel yayın yönetmenlerinin ve tüm çalışanlarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü" kutlarım.

Güzel Ülkemizin, Türkiye’mizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarının, "Doğru ve Haklı" olanı haber yapmaktan, gündeme taşımaktan bir adım bile geri durmayacağına olan inancım tamdır. Tüm basın çalışanlarına saygı ve şükranlarımı sunar, görevlerinde başarılar dilerim."

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

