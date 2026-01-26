İlkadım Belediyesi 105 Çifti Ücretsiz Evlendirdi

Samsun’un İlkadım Belediyesi tarafından, Başkan İhsan Kurnaz öncülüğünde başlatılan Ücretsiz Düğün Salonu Projesi kapsamında 105 çift dünya evine girdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, ihtiyaç sahibi ve düşük gelirli ailelerin düğün yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Proje Detayları

Proje, en düşük emekli aylığıyla geçinen vatandaşlar ve ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularının komisyon tarafından değerlendirilmesi sonrası ücretsiz salon, ikram ve müzik hizmeti sunuyor. Gelinlik ve damatlık ise Büyükşehir Belediyesi tarafından temin ediliyor; bu katkı için Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkür edildi.

İhsan Kurnaz: "Değer verdiğimiz ve kıymetli bulduğumuz projelerimizden birisi olan ücretsiz düğün salonu projemiz devam ediyor. Maddi imkanları kısıtlı olan ailelerimiz, en düşük emekli aylığıyla geçinen vatandaşlarımızın ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz belediyemize gelerek ücretsiz düğün salonu için başvurularını yapıyorlar. Başvuru sürecinin ardından komisyon değerlendirmelerini yapıyor. Değerlendirmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından ailelerimiz, içerisinde ikramların ve müzik hizmetinin yer aldığı ücretsiz düğün salonu hizmetimizden faydalanıyorlar. Gelinlik ve damatlık ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanıyor. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’a teşekkür ediyorum. Projemiz vatandaşlarımız tarafından çok sevildi ve daima olumlu geri dönüşler alıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 2024 yılında başlattığımız projemizden bugüne kadar 105 çiftimiz faydalandı. Güzel birlikteliklerine vesile olduğumuz çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. 2026 yılı için başvurular devam ederken, bu yıl içinde 90 çiftimiz daha bu hizmetten faydalanacak. Önümüzdeki süreçte bu kıymetli ve değerli projemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başvuruların sürdüğü projeden 2026 yılı içinde 90 çift daha yararlanması planlanıyor.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ