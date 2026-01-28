İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde TAMP Toplantısı

İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü, TAMP kapsamında afet hazırlıkları ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla toplantı düzenledi; Bölge Müdür Yardımcısı ve teknik personel katıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:50
Afet hazırlıkları ve koordinasyon güçlendirildi

İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.

Toplantı, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya, kurumun Bölge Müdür Yardımcısı ve ilgili teknik personel katılım sağladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

