İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde TAMP Toplantısı
Afet hazırlıkları ve koordinasyon güçlendirildi
İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde düzenlenen toplantıya ev sahipliği yaptı.
Toplantı, afetlere karşı hazırlık ve koordinasyon çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.
Toplantıya, kurumun Bölge Müdür Yardımcısı ve ilgili teknik personel katılım sağladı.
İLLER BANKASI ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN BİR ODAK TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.