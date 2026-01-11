İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da Yeniden İnşa Ortak Akılla İlerliyor

İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Sami Er ve Kaymakam Erkan Savar ile deprem sonrası yeniden inşa sürecinde ortak akıl, istişare ve kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:42
AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sadece fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını; kurumlar arası koordinasyon, istişareye dayalı yönetim ve sahayı esas alan ortak akıl anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nde istişare

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası yürütülen imar ve ihya çalışmalarının geldiği aşamayı değerlendirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya’mızın yeniden ayağa kalkma sürecini, tüm paydaşların katkısıyla ve ortak akıl anlayışıyla yürütüyoruz. Sahadan gelen talepleri dikkate alarak, hizmetlerin planlı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemesini önemsiyoruz" dedi.

Başkan Sami Er ve belediye ekiplerinin çalışmalarına da değinen Ölmeztoprak, "Ortak hedefimiz Malatya’mızı daha güvenli, daha müreffeh ve geleceğe umutla bakan bir şehir haline getirmek. Bu süreçte ortaya konulan emek ve iş birliği son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Kaymakamı'na ziyaret

Milletvekili Ölmeztoprak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ile gerçekleştirdiği görüşmede ilçenin mevcut durumu, mahallelerden gelen talepler ve sahadaki öncelikli ihtiyaçları değerlendirdi. Görüşmede, kamu kurumları arasındaki uyumun önemine dikkat çekildi.

Ölmeztoprak, "Hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmaların sahadaki karşılığını, kurumlarımızla uyumlu ve istişare içinde değerlendiriyoruz. Ortak akıl yaklaşımıyla süreci daha da güçlendirerek yolumuza emin adımlarla devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya’mızın her meselesinde ortak sorumluluk bilinciyle, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz" diyerek, istişare kültürünün kentin geleceği açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

