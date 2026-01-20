İnegöl'de Boğazköy Barajı'na moloz dökenlere 13 bin 705 TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Boğazköy Barajı mevkiine moloz dolu çuvallar ve atık mobilya bırakarak çevre kirliliğine yol açan kişiler, İnegöl Belediyesi’nin güvenlik kameraları tarafından tespit edildi ve idari işlem uygulandı.

Olayın ayrıntıları

İnegöl’e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi mevkiinde, Boğazköy Baraj sahasına gelen kimliği belirsiz şahıslar kamyonetle getirdikleri moloz dolu çuvalları ve atık mobilyaları baraj sahasına bıraktı. Kimsenin görmediği zannedilen noktada çevreyi kirleten kişiler, İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarından kaçamadı.

İdari işlem ve temizlik

Olay, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi ve şahıslara 13 bin 705 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Kirletilen alan, İnegöl Belediyesi ekiplerince derhal temizlendi.

Belediye uyarısı ve hizmet hatırlatması

Zabıta Müdürlüğü, şehrin 7/24 izlendiğini hatırlatarak vatandaşları bu tür davranışlardan uzak durmaları konusunda uyardı. İnegöl Belediyesi ayrıca yıllardır atık mobilyaları ücretsiz, molozları ise çok cüzi miktarlar karşılığında adreslerden alıp uygun şekilde bertaraf ettiğini ve hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin 153 Çözüm Merkezi'ni arayabileceğini bildirdi.

