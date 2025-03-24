İngiliz Turizm Acenteleri Erciyes Kayak Merkezi'ni Keşfetti

İngiliz turizm acentesi yetkilileri, Erciyes Kayak Merkezi'nde kış turizmi potansiyelini inceledi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:51
İngiliz Turizm Acenteleri Erciyes Kayak Merkezi'ni Keşfetti

İngiliz Turizm Acenteleri Erciyes Kayak Merkezi'ni Keşfetti

İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ni inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, İngiltere'den gelen yetkililer kayaksezonunu değerlendirmek üzere Erciyes'i ziyaret ettiler.

Kayseri Erciyes AŞ tarafından düzenlenen programa katılan İngiliz turizmciler için kayak merkezi ve bölgenin sunduğu imkanlarla ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda, Erciyes'in modern tesisleri, farklı zorluk seviyelerine sahip kayak pistleri, doğal güzellikleri ve uluslararası standartlardaki altyapısıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İngiliz turizm temsilcileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular.

Görüşmelerde, Erciyes'in İngiltere pazarına yönelik özel tur paketleri hazırlanması ve bölgenin kış turizmindeki potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Turizmciler, tesislerin yüksek kalitesinden ve pistlerin çeşitliliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, kayak paketleri ve farklı konseptlerde programlar hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını açıkladılar.

İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm...

İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ni inceledi.

İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm...

İngiltere'den gelen turizm acentesi yetkilileri, Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ni inceledi.

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