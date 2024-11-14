İran Sineması: Kirazın Tadı Teması AA'nın Sinema Atölyisinde Ele Alındı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztürk, Anadolu Ajansının düzenlediği sinema atölyisinde "İran Sineması: Kirazın Tadı" temasını ele aldı. Etkinlikte, İran sinemasının zengin dünyası ve toplumsal yansımaları üzerine derinlemesine bir tartışma gerçekleştirildi.

Yaşamla Bağlantılı Temalar

Prof. Dr. Öztürk, İran sinemasının doğası gereği; "Bütün acılara, bütün problemlere rağmen yaşamla ilgili mesajlar taşıdığını" ifade etti. Sinemanın insan ruhunun derinliklerini kavramada kullanılabilecek önemli bir sanat dalı olduğunu vurguladı.

Katılımcılar, etkinlik sırasında İran sinemasının yönetmenleri, eserleri ve kültürel arka planı hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldular. Bu tür etkinliklerin, film sanatına ilgi duyan kitleler için büyük önem taşıdığına da dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.