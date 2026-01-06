İrfan Koca: Robotik Lazer ve Ofiste Skopi 'Yetki Gaspı' ve Halk Sağlığı Tehlikesi

Doç. Dr. İrfan Koca, hem tıp hem hukuk eğitimi kimliğiyle, uzmanlık alanı Fizik Tedavi (FTR) olmayan hekimlerin Robotik Lazer, Süper İndüktif Sistem ve ofis ortamında yapılan Skopi uygulamalarına yönelik ciddi uyarılarda bulundu.

Uzmanlık dışı uygulamalar yetki gaspıdır

Koca, bel ve boyun fıtığı ile kas-iskelet sistemi tedavisinde yaşanan bu karışıklığın hasta güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaştığını belirtti. Ona göre yaşananlar 'basit bir ihlal' değil, doğrudan yetki gaspı ve halk sağlığı sorunu niteliği taşıyor.

Doç. Dr. Av. Koca şu uyarıyı yaptı: 'Uzmanlığı FTR olmayan birinin Robotik Lazer veya Süper İndüktif Sistem (SIS) cihazlarını kullanması, bile isteye yapılan bir alan ihlali ve yetki gaspıdır. Bir hekimin diplomasının olması, her cihazı kullanabileceği anlamına gelmez.' Koca, yetkisiz ellerde yapılan uygulamaların hastanın doğru uzmanından tedavi alma hakkını gasp ettiğini vurguladı.

Ofiste Skopi uygulaması ciddi risk barındırıyor

Koca, özellikle omurga iğnelerinde kullanılan Skopi cihazının ameliyathane dışı kullanımına dikkat çekti. 'Tıbbi yönetmelikler, Skopi işleminin steril ameliyathane şartlarında yapılmasını emreder. Ofis ortamında yapılması, sterilizasyon zincirini kırmak anlamına gelir' dedi.

Bu uygulamanın enfeksiyon (diskist) riski taşıdığını belirten Koca, mevzuata aykırı Skopi uygulamalarının artık bireysel bir hata olmaktan çıkıp önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

Denetim eksikliği tepki topluyor

Koca, sahadaki gözlemlerine göre ilgili makamların konuyla ilgili sessiz kaldığını ve denetim görevini yerine getirmediğini söyledi. 'Mevzuata aykırı işlem yapan muayenehaneler üzerinde etkin ve caydırıcı denetim yapılmaması, yetkisiz işlem yapanlara cesaret vermekte ve vatandaşın mağduriyetine zemin hazırlamaktadır' dedi.

Hukuki takip vurgusu

Hem hekim hem hukukçu sıfatıyla süreci takip edeceklerini belirten Doç. Dr. İrfan Koca, 'Vatandaşın can güvenliği denetim zafiyetine kurban edilemez. Ortadaki durum net bir yetki gasbıdır, bir halk sağlığı sorunudur ve biz bu sürecin hem tıbbi hem hukuki takipçisi olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öne çıkan noktalar: Uzmanlık dışı cihaz kullanımı yetki gaspı olarak değerlendiriliyor; ofiste Skopi uygulamaları sterilizasyon ve enfeksiyon riski nedeniyle tehlikeli; denetimlerin yetersiz olduğu vurgulanıyor.

