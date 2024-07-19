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İş arayan lise mezunlarına dev fırsat! Devlet kurumuna tek şart ile memur alımı yapılacak!

Heyecanla beklenen haber geldi! Kamuya, KPSS 2024/1 sınavı üzerinden 155 lise mezunu memur alımı yapılacak. Adaylar, P94 puan türüne göre yerleştirmelerde değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 00:10
İş arayan lise mezunlarına dev fırsat! Devlet kurumuna tek şart ile memur alımı yapılacak!

Kamu kurumlarına lise mezunu memur alımı müjdesi! ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile 155 lise mezunu memur alımı yapılacağı açıklandı.

Başvurular 11 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden online olarak yapabilecekler.

Kamu kurumlarına memur alımı için son günler! 11 Temmuz'da başlayan KPSS 2024/1 tercihleri 18 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar 1816 memur alımı için tercihlerinizi ÖSYM AİS sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.

iş ilanı

Kısıtlı sayıda kontenjan olduğundan dikkatli seçimler yapmak önemli! Kontenjan dağılımı şu şekilde:

  • Şoför: 1
  • Teknisyen: 84
  • Vagon Teknisyeni: 14
  • Hastabakıcı: 25
  • Hizmetli: 2
  • Memur: 4
  • Sağlık Memuru: 25

KPSS 2024/1 Lise Mezunları için Tercihler Başladı!

Heyecanla beklenen haber geldi! KPSS 2024/1 Lise Mezunu Memur alımı için tercihler 11 Temmuz 2024 tarihinde başladı ve 18 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini sadece ÖSYM AİS sistemi üzerinden online olarak yapabilecekler.

Kimler Tercih Yapabilir?

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyan adaylar
  • 2022 KPSS'den LYS P94 puan türünden puan almış olanlar
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almayanlar
  • Tercih kılavuzunda belirtilen özel nitelikleri taşıyanlar

Tercih Ücreti Ne Kadar?

11 - 18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak tercihler için ÖSYM'ye belirtilen ücret ödenmesi gerekmektedir.

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