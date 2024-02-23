İş Bankası yüksek maaşlı personel alımını duyurdu! Bu 3 ilde yaşayanlara müjde

İş Bankası personel alımına ilişkin yeni bir duyuru duyurdu. 3 Şehir Teknisyen ve Tekniker alımı yapılacak. Peki başvuru koşulları neler? Tüm detaylar haberimizde.

İŞ BANKASI TEKNİKER VE TEKNİSYEN ALIMI YAPIYOR

İş Bankası personel almayı planlıyor. Bankanın resmî internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, İş Bankası'ndaki açığı gidermek amacıyla çeşitli alanlarda teknisyen alımı ve tekniker istihdam edilecek. Banka üç farklı ilde alım yapacak olup alımlar " İstanbul, İzmir ve Adana " illerinde olacak. Buna göre;

İstanbul ve İzmir Mimari Tekniker/Teknisyen

Adana İnşaat Teknikeri/Teknisyeni

İş Bankası'na alım yapacak adayların belirli niteliklere sahip olması gerekiyor. Bu kapsamda "T.C. vatandaşı olmak, görevlerin yerine getirilmesine engel olacak sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik ve arşiv incelemelerinin olumlu sonuçlanması, cezai mahkumiyetin bulunmaması" gibi koşullar aranmaktadır. Banka bünyesine personel alımı için en az lise mezunu olunmalıdır. Alımlar Kontenjana göre " Yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olması " gerekmektedir. 22 Şubat 2024 tarihi itibarı ile 28 yaşını doldurmamış olmak. (22 Şubat 1996 tarihinden sonra doğanlar da başvurabilir.) İşe alındığınız pozisyona bağlı olarak İstanbul, İzmir veya Adana'da yaşamanız gerekmektedir. (Sistemdeki adres başvuru yaptığınız eyaletle eşleşmelidir.) B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek, tercih sebebidir. Yurt içi seyahatlerde herhangi bir kısıtlaması olmamalıdır.

Mimari Tekniker/Teknisyen Hususi Koşullar

Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen Yapı Ressamlığı Bölümü),

En az iki sene tecrübe sahibi,

Takım çalışmasına yatkın ve kolay uyum sağlayabilen,

Autocad, Ms Office programlarını kullanabilen,

Proje okuyabilen,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2025 Mart ayına kadar tecil ettirmiş olan,

En az B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,

İnşaat/mimari yüklenicinin yapacağı saha imalatlarını kontrol edebilecek özelliğe sahip,

Keşif ve hak ediş hazırlama ve kontrol konularına hâkim,

Ölçü aletlerini kullanabilen,

Yurt içi seyahat engeli olmayan





İnşaat Teknikeri/Teknisyeni Hususi Koşulları:

Yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen Yapı Denetimi, İnşaat Teknolojisi Bölümleri, İnşaat Teknikerliği/Teknisyenliği Bölümü),

En az iki sene tecrübe sahibi

Takım çalışmasına yatkın ve kolay uyum sağlayabilen,

Autocad, Ms Office programlarını kullanabilen,

Proje okuyabilen,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken 2025 Mart ayına kadar tecil ettirmiş olan,

En az B sınıfı ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen,

Mekanik yüklenicinin yapacağı saha imalatlarını kontrol edebilecek niteliğe sahip,

Keşif ve hak ediş hazırlama ve kontrol konularına hâkim,

Ölçü aletlerini kullanabilen,

Yurt içi seyahat engeli olmayan

İş Bankası Teknisyeni ya da Tekniker alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular en geç aşağıdaki tarihlere kadar yapılmalıdır: Başvurular yalnızca İş Bankası resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek.

Başvuru Tarihleri: 21- 22 Şubat 2022