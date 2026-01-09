Burhaniye'de Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde açık bırakılan elektrik panoları, fırtınalı ve yağışlı havalarda tehlike oluşturuyor; usta Kemal İşi uyarıyor.

Ören Mahallesi'ndeki inşaat alanlarında risk uyarısı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, özellikle Ören Mahallesi sınırlarında yoğun inşaat çalışmalarının sürdüğü bölgelerde, bazı direklere monte edilmiş açık bırakılan elektrik panoları güvenlik riski oluşturuyor.

İnşaat ustası Kemal İşi, Ören Altınyol Caddesi üzerinde yürüyüş yaparken karşılaştığı panellerin kapaklarını kapatarak vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

2 çocuk babası Kemal İşi, son dönemde yaşanan fırtınalı ve yağışlı hava koşullarına dikkat çekerek, "Bazı direklerdeki elektrik panolarının kapaklarının açık olduğunu görüyorum. Bunlar özellikle fırtınalı ve yağışlı havalarda çok tehlikeli. Ben açık bulduğum panoların kapaklarını kapatıyorum. Dikkatli olmak lazım" dedi.

