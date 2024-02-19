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Işıl ışıl parkeler bu karışımla mümkün! Birkaç damlası bile evi tertemiz gösterecek

Parke temizliği ve bakımı nasıl yapılır? Parkeleriniz yeni yapılmış gibi olacak! Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 15:00
Işıl ışıl parkeler bu karışımla mümkün! Birkaç damlası bile evi tertemiz gösterecek

Evinizdeki parke zeminin temizliği sadece temiz bir ortam sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zeminin ömrünü uzatmanıza da yardımcı olabilir. Doğru temizlik yöntemleri ve ürünleri kullanmak, parke temizliğinde önemli bir rol oynar. İşte, parke temizliğinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ve evde uygulanabilecek pratik püf noktalar!

Parke temizliği sırasında zemini çizmemek için yumuşak kıllı bir süpürge veya mikrofiber bez kullanmalısınız. Sert fırçalardan ve süpürgelerden kaçının, çünkü bunlar parkeye zarar verebilir.

Temizlik sırasında aşırı su kullanmaktan kaçının. Fazla su, parke zeminin şişmesine veya deformasyona neden olabilir. Temizlik sonrasında mutlaka fazla suyu kurulayın.

Parke zemin üzerinde oluşan lekeleri hemen temizleyin. Özellikle yağlı veya renkli sıvılar döküldüğünde, hızlı müdahale lekelerin kalıcı oluşmasını engeller. Uygun temizlik ürünleriyle leke giderici işlemleri yapmayı unutmayın.

parke temizliği nasıl yapılır

Kimyasal içermeyen bir temizleme solüsyonu hazırlamak için 4 litre suya bir su bardağı damıtılmış beyaz sirke ekleyin. Sirkenin asit etkisi, ahşap zeminlerin parlaklığını etkilememesi için belirtilen ölçüyü kullanın.

Hazırladığınız temizleme solüsyonu içine mikrofiber paspası batırın. Sadece nemli kalana kadar sıkın ve kapıya en uzak köşeden başlayarak tüm odayı paspaslayın.

Tüm odanın temizliği tamamlandıktan sonra, odadan çıkın ve parke zeminin havayla kurumasını bekleyin. Bu, parlak ve temiz bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır. Parke temizliğinde bu püf noktaları uygulayarak, evinizde sadece temiz bir ortam sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda parke zemininizin ömrünü uzatacaksınız. Pratik önerilerle parlayan bir parke zemine sahip olmak artık daha kolay!

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