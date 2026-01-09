İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı Yağmurda Sular Altında Kaldı

Esnaf her yağışta zarar görüyor, yetkililerden kalıcı çözüm talebi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan ve bir süre önce yenilenen yüzüyle hizmete açılan ayakkabıcılar çarşısı, ilçede etkili olan yağışın ardından sular altında kaldı.

İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonrası hizmete giren çarşı, vatandaşların tercihi olmasına karşın sağanakla birlikte göle döndü ve birçok esnafın iş yerini su bastı.

Durumdan şikayetçi olan çarşı esnafı, her yağışta olumsuz etkilendiklerini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

