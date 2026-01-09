İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı Yağmurda Sular Altında Kaldı

İskenderun ayakkabıcılar çarşısı, kısa süre önce yenilenmesine rağmen yağmur sonrası sular altında kaldı; esnaf yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:44
İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı Yağmurda Sular Altında Kaldı

İskenderun Ayakkabıcılar Çarşısı Yağmurda Sular Altında Kaldı

Esnaf her yağışta zarar görüyor, yetkililerden kalıcı çözüm talebi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yer alan ve bir süre önce yenilenen yüzüyle hizmete açılan ayakkabıcılar çarşısı, ilçede etkili olan yağışın ardından sular altında kaldı.

İskenderun Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonrası hizmete giren çarşı, vatandaşların tercihi olmasına karşın sağanakla birlikte göle döndü ve birçok esnafın iş yerini su bastı.

Durumdan şikayetçi olan çarşı esnafı, her yağışta olumsuz etkilendiklerini belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

