İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

İŞKUR, Ağustos 2024 dönemi için yeni iş ilanlarını yayımladı. Toplamda 2066 farklı meslekten 112 bin 655 işçi ve personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar, kamu kuruluşları ve özel sektörün ihtiyacı olan eksik pozisyonları doldurmayı hedefliyor. Her seviyeden adayın başvurabileceği bu ilanlar, Türkiye genelinde farklı şehirlerde geçerli olacak. İlanların detayları, başvuru şartları ve süreçleri hakkında tüm bilgilere bu haberden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2024

İŞKUR, işçi ve personel alımlarında devlet destekli bir platform olarak öne çıkmaktadır. Farklı sektörlerde ve statülerde personel ihtiyacını karşılayan İŞKUR, her ay düzenli olarak yeni ilanlar yayımlamaktadır. Ağustos 2024 itibarıyla İŞKUR, 2066 farklı meslekte toplam 112 bin 655 açık iş pozisyonu sunmaktadır. Bu ilanlar, hem kamu kuruluşları hem de özel sektör firmaları için geçerli olup, başvuru yapacak adaylar için geniş bir yelpaze sunmaktadır.

AĞUSTOS 2024’TE 2066 FARKLI MESLEKTE ALIM YAPILACAK

İŞKUR’un yayımladığı ilanlar arasında, 2066 farklı meslek dalında işçi alımı gerçekleştirilecektir. Bu meslekler arasında beden işçiliğinden, muhasebeciliğe; temizlik görevlisinden, aşçılığa kadar birçok farklı iş kolu yer almaktadır. Herkesin kendine uygun bir iş bulabileceği bu ilanlarda, alım yapılacak bazı popüler meslekler şunlardır:

Beden İşçisi (Genel): 26.371 pozisyon

Temizlik Görevlisi: 4.817 pozisyon

Paketleme İşçisi: 2.307 pozisyon

Servis Elemanı (Garson): 1.895 pozisyon

Satış Elemanı/Danışmanı: 1.683 pozisyon

Ön Muhasebeci: 1.421 pozisyon

Bu pozisyonlar, Türkiye genelinde geniş bir coğrafyaya yayılacak olup, büyükşehirlerden kırsal bölgelere kadar farklı lokasyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir.

İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular, sadece İŞKUR’un resmi internet sitesi ve Alo 170 telefon hattı üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, öncelikle İŞKUR’a kayıt olmalı ve ardından ilgili pozisyonlar için başvuruda bulunmalıdır. Online başvurular için İŞKUR’un e-Şube platformu kullanılabilir. Başvuru ekranına, e-Devlet veya İŞKUR şifresi ile giriş yaparak, ilan detaylarını inceleyip başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI İÇİN GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’un yayımladığı işçi ve personel alımlarına başvuru yapabilmek için adayların belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Genel başvuru şartları arasında şunlar yer almaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmamak

18 yaşını tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Bu genel şartların yanı sıra, ilanlara göre değişen ek şartlar da bulunabilir. Bu nedenle, adayların başvuru yapmadan önce ilanları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir.

KPSS ŞARTI ARANMAYACAK

İŞKUR üzerinden yayımlanan işçi alımı ilanları için herhangi bir KPSS şartı aranmamaktadır. Özellikle özel sektör alımlarında KPSS şartı olmaksızın başvuru yapılabilmektedir. Ancak, kamu alımlarında bazı özel şartlar geçerli olabilir.

YAŞ VE EĞİTİM ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurularda yaş sınırı, başvurulacak pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranırken, bazı pozisyonlar için üst yaş sınırları da belirlenmiştir. Örneğin, bazı ilanlarda 30, 35 veya 50 yaş sınırı bulunabilir.

Eğitim durumu açısından ise İŞKUR ilanları, geniş bir kitleye hitap edecek şekilde düzenlenmiştir. İlanlara okur-yazar olmayan kişilerden, doktora mezunlarına kadar herkes başvuruda bulunabilir. Eğitim seviyesine göre ilanlar arasında uygun pozisyonlar seçilebilir.

TÜRKİYE GENELİNDE İŞÇİ PERSONEL ALIMI

İŞKUR üzerinden yayımlanan iş ilanları, yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmamakta, Türkiye’nin dört bir yanındaki çeşitli bölgelerden alımlar yapılmaktadır. Bu sayede hem şehir merkezlerinde hem de kırsal alanlarda iş imkânları sunulmaktadır. Adaylar, İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden bölge ve pozisyon filtreleri ile kendilerine en uygun ilanları bulabilir.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Ağustos 2024 itibarıyla İŞKUR üzerinden yayımlanan 120 bin işçi ve personel alımı için başvuru süreci başlamıştır. İŞKUR’un düzenli olarak güncellenen ilanlarını takip ederek, başvuru sürecinizi tamamlayabilirsiniz. Başvurularınızı İŞKUR’un resmi internet sitesinden veya Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.