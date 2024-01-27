İŞKUR yeni personellere kapıyı araladı! KPSS'siz alım şartları açıklandı

İş arayan adaylara müjde! Birçok kadroya alım yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

İŞKUR yeni personellere kapıyı araladı! KPSS'siz alım şartları açıklandı
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İŞKUR yeni iş ilanlarını paylaştı! Hemen başvurularınız yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar yeni yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR tarafından yayımlanan son açık iş ilanlarına göre hemşire, hasta ve yaşlı bakım elemanı, şoför, huzurevi müdürü, teknik servis elemanı, sosyal hizmetler uzmanı, engelli ve yaşlı bakım elemanı, diğer sağlık personeli, fizyoterapist, aşçı yardımcısı, temizlik görevlisi, hasta refakatçisi, aşçı gibi kadrolara alım yapılacak. 

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İŞKUR tarafından yayımlanan açık iş ilanları kapsamında kurumların belirlediği şartların da taşınması gerekiyor. Genel olarak başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi olmaması, kadronun özel şartlarının taşınması ve İŞKUR üstünden başvuru yapılmış olması gerekiyor. Huzurevi kadrolarına başvuru yapacak adayların sabırlı ve anlayışlı kişiler olması da gerekiyor. Açık iş ilanlarıyla ilgili detaylı bilgilere İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve internet sitesine kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra kendinize uygun iş ilanına başvurunuzu online olarak oluşturabilirsiniz. 

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