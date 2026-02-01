İslahiye'de Depremzededen Umut: Kasap Hanifi Yüksel Yeni İşletmeyle Hayata Tutundu

İslahiye'de depremde iş yeri ve evi zarar gören kasap Hanifi Yüksel, devlet desteğiyle restoran-kasap-fırın açıp 16 depremzedeye iş sağladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:11
6 Şubat 2023İslahiye ilçesinde iş yeri yıkılan ve evi hasar gören kasap ustası Hanifi Yüksel, açtığı yeni işletmeyle hayata yeniden tutundu.

Kaybettikleri ve kararlı duruşu

Depremde ablası ile 2 yeğeni başta olmak üzere yakınlarından 60 kişiyi kaybeden Yüksel, iş yerinin tamamen yıkılmasına ve evinin hasar görmesine rağmen doğup büyüdüğü ilçeyi terk etmedi. Tüm acılara rağmen yılmayan Yüksel, İslahiye'de kalıp yeniden ayağa kalkma kararı aldı.

Yeni işletme, çeşitlendirme ve istihdam

Yüksel, yıkılan kasap dükkânını yakınları ile omuz omuza vererek yeniden açtı. Daha önce yalnızca kasap dükkanı olarak hizmet veren işletmeyi, deprem sonrası kasap, fırın, lokanta, restoran ve sulu yemek bölümlerini de ekleyerek genişletti. İşletmede şu anda kendisi gibi 16 depremzedeye iş imkanı sağlanıyor; deprem öncesi iki kişilik personel sayısı, attığı adımlarla büyütülmüş durumda.

Yüksel, devlet desteğine vurgu yaparak, "Allah 100 bin kere devletimizden razı olsun" dedi ve devletin gönderdiği ortalama 9-10 stajyer öğrenciyle işlerini daha da geliştirdiklerini belirtti.

İnanç ve çalışma azmi

Yüksel, ilçeyi terk etmeme kararlılığını şu sözlerle özetledi: "Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Gaziantep’i ve İslahiye’yi hiçbir zaman da bırakıp gitmeyi düşünmedim. Bir gün olsun pes etmedim, isyan etmedim." Tüm zorluklara rağmen tek gayesinin çalışmak ve çevresine fayda sağlamak olduğunu vurguladı.

İslahiye'deki bu örnek çaba, depremzede esnafın yeniden ayağa kalkma çabalarının ve devlet desteğinin yerel ekonomiye katkısının somut bir göstergesi oldu.

