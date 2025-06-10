Isparta'da Geleneksel Deri İşlemeciliği Yeniden Hayat Buluyor

Isparta'nın Aksu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen geleneksel deri işlemeciliği kursu ile Türk kültürünün önemli bir parçası yeniden hayat buluyor. 2018 yılında Kaymakamlık koordinesinde açılan bu kurs, 25 kadının deri işleme sanatını öğrenmek için bir araya gelmesini sağladı.

Kurs sayesinde, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Katılımcılar, Türk deri sanatının en eski örneklerini oluşturma şansını yakalayarak, bu kadim zanaatı modern günün gereksinimlerine uyarlıyorlar. Deri işlemeciliği, Büyük Hun İmparatorluğu’ndan Anadolu Selçuklu devletine, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir süreçte Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kursiyerlerimiz bu kültürü yaşatıyor ve zamanlarını değerlendirecek harika bir fırsat buluyorlar. Ayrıca, kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalarla aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar," dedi.

Aydın, kursiyerlerin ürettikleri eserlerin sadece Aksu ile sınırlı kalmaması için festival gibi etkinliklere katıldıklarını belirtti. Bu sayede, hem işlerin tanıtımını yaptıklarını hem de bu sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma imkânı bulduklarını ifade etti.

Kursun usta öğreticisi Semra Çankaya, "Yaptığım bütün ürünler ham deri olarak geliyor, sonra işleme koyup çanta gibi her türlü ürün yapabiliyoruz. 7 yıldır bu alanda çalışmalar yapıyoruz," dedi.

Kursiyer Melek Uğurlu ise, "Küçük bir ilçede yaşamamıza rağmen bize her türlü üretim imkânları sunuluyor. Yaptığımız her çalışma farklı bir ürün olarak ortaya çıkıyor ve bunları çeşitli yerlerde satarak aile bütçemize katkıda sağlıyoruz," şeklinde görüş bildirdi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören 25 kadın, Türk kültüründe önemli bir yer tutan geleneksel deri işlemeciliğini öğrendi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören 25 kadın, Türk kültüründe önemli bir yer tutan geleneksel deri işlemeciliğini öğrendi.