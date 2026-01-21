Isparta’da Kışta Yaban Hayvanlarına Destek: Belediye Besleme Çalışması

Isparta’da Kışta Yaban Hayvanlarına Destek

Belediye ekipleri pazarlardan toplanan gıda atıklarını doğaya bırakıyor

Isparta Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk pazarlarında gerçekleştirdikleri temizlik çalışmaları sırasında hayvanların tüketimine uygun olan atık yiyecek malzemelerini ayrıştırıyor ve ayrı bir kamyonete yüklüyor.

Ayrıştırılan gıda atıkları, belirlenen dağlık ve ormanlık alanlara bırakılarak yaban hayvanlarının beslenmelerine destek sağlanıyor. Ekipler, son olarak salı pazarında akşam yapılan temizlik çalışmasında pazar alanına bırakılan atıkları ayırdı; yüklenen malzemeler ertesi sabah Andık Deresi Bezirgan Şelalesi’nin üst bölgesindeki ormanlık ve dağlık alanlara bırakıldı.

Belediye yetkilileri, uygulamanın soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların yaşamına katkı sağladığını belirtti ve çalışmanın kış ayları boyunca devam edeceğini duyurdu.

