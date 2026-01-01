DOLAR
İstanbul 2026'ye Karla Girdi: Yollar Beyaza Büründü

İstanbul, 2026 yılının ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü; yüksek kesimlerde etkili olan yağış yolları kapladı, sürücüler temkinli ilerledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:29
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:33
Yeni yılın ilk saatlerinde kar yağışı hayatı etkiledi

İstanbul, 2026 yılının ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağış, özellikle yüksek kesimlerde kısa sürede etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle yollar kısa sürede beyaza büründü ve araçlar kayganlaşma riskine karşı temkinli ilerledi. O anlar Beykoz Karlıtepeden görüntülendi.

Vatandaşlar yeni yılın ilk saatlerindeki yağışa dair umutlarını paylaştı. Emircan Sarı isimli vatandaş, "Yeni yıldan büyük beklentilerimiz var. Kar yağışı ile başladık. Güzel bir yıl olmasını bekliyoruz inşallah" derken, Umut Gürgen, "İnşallah güzel bir yıl olur" şeklinde konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

