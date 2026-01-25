İstanbul Anadolu Yakası'nda Yüksek Kesimlerde Yoğun Sis

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimler yoğun bir sis tabakasının etkisi altına girdi. Şehrin genelinde açık bir hava görülürken, rakımı yüksek noktalar sis altında kaldı.

Çamlıca eteklerinde görüş mesafesi azaldı

Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, sisin en yoğun hissedildiği yerlerden biri oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle mahalle genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sokak lambalarının sis tabakasıyla birleştiği anlar mahallede farklı bir görüntü oluşturdu. Sürücülerin ve vatandaşların sisli havadaki görüntüleri kameralara yansıdı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NIN YÜKSEKLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU