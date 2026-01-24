Altunkaya Ailesinin Acı Günü: Kasım Altunkaya Vefat Etti
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya’nın yeğeni Kasım Altunkaya, genç yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Mardinli iş adamı 47 yaşındaki Kasım Altunkaya, bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Cenaze Bilgileri
Cenaze, memleketi Mardin’in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sivrice Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.
VEFAT EDEN KASIM ALTUNKAYA