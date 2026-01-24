Altunkaya Ailesinin Acı Günü: Kasım Altunkaya Vefat Etti

Kasım Altunkaya, tedavi gördüğü İstanbul hastanesinde 47 yaşında vefat etti; cenazesi Midyat Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde kılınacak, Sivrice Köyü aile mezarlığına defnedilecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:51
Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya’nın yeğeni Kasım Altunkaya, genç yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Mardinli iş adamı 47 yaşındaki Kasım Altunkaya, bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenaze Bilgileri

Cenaze, memleketi Mardin’in Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sivrice Köyünde bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

