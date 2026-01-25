Kemaliye'de Kar Sonrası Yaban Hayvanlarına Yemleme Çalışması

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Kaymakam ve Belediye Başkanının da katıldığı yemleme yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:30
Yoğun kar yağışı yaban hayatını etkiledi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ilçede yemleme çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmaya Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve yaban hayatına duyarlı vatandaşlar katıldı. İlçenin yüksek kesimleri ve yaban hayvanlarının sıkça görüldüğü alanlarda yapılan yemleme ile hayvanların zorlu kış şartlarında beslenmelerine destek sağlandı.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, kış şartları devam ettiği sürece yaban hayatına yönelik destekleyici faaliyetlerin süreceğini belirterek, "Doğal yaşamın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu zorlu günlerde yaban hayvanlarımızı yalnız bırakmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Erdem Atmaca da Kemaliye’nin tarihi ve kültürel kimliği kadar doğaya olan duyarlılığıyla da öne çıktığını vurgulayarak, "Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarımız için yemleme çalışması yaptık. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bu tür çalışmaların hem hayvanların hayatta kalmasına katkı sunduğunu hem de ekosistemin dengesinin korunmasına destek olduğunu bildirdi.

