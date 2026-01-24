Yüksekova'da Buzlu Yolda Mahsur Kalan Minibüs Vatandaşlarca Kurtarıldı

Yüksekova'da buzlu yolda mahsur kalan minibüs vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
Mahalle sakinlerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu araç kurtarıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde buzlanan yolda mahsur kalan bir minibüs, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
İlçede yaklaşık iki aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, günlük yaşamı aksatıyor. Soğuk hava nedeniyle yolların adeta buz pistine döndüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşıyor.
Esenyurt Mahallesindeki yokuşu çıkmaya çalışan minibüs, zemindeki aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aracın ilerleyemediğini gören mahalle sakinleri kısa sürede bir araya gelerek sürücüye yardım etti.
Vatandaşların yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması ve el birliğiyle itilmesi sonucu minibüs, mahsur kaldığı buzlu alandan kurtarıldı.
