Yüksekova'da Buzlu Yolda Mahsur Kalan Minibüs Vatandaşlarca Kurtarıldı

Yüksekova'da yoğun kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanan Esenyurt Mahallesi yokuşunda mahsur kalan minibüs, mahalle sakinlerinin 2 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 20:40
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:45
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde buzlanan yolda mahsur kalan bir minibüs, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçede yaklaşık iki aydır etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve ardından gelen dondurucu soğuklar, günlük yaşamı aksatıyor. Soğuk hava nedeniyle yolların adeta buz pistine döndüğü ilçede sürücüler zor anlar yaşıyor.

Esenyurt Mahallesindeki yokuşu çıkmaya çalışan minibüs, zemindeki aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Aracın ilerleyemediğini gören mahalle sakinleri kısa sürede bir araya gelerek sürücüye yardım etti.

Vatandaşların yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışması ve el birliğiyle itilmesi sonucu minibüs, mahsur kaldığı buzlu alandan kurtarıldı.

