İstanbul’da Akşam Fırtınası ve Sağanak Yağış

Şiddetli rüzgar kısa sürede etkisini gösterdi

İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Sağanak yağışın özellikle Küçükçekmece ve Taksim semtlerinde görüldüğü bildirildi.

Aniden etkisini gösteren fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sokakta bulunanlar ve sürücüler ani hava değişimine karşı tedbir almak zorunda kaldı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama ya da can kaybı ve hasara ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı; gelişmeler bildikçe aktarılacaktır.

TAKSİMDE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU