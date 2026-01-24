Murat Dağı Termal Kayak Merkezi Sömestrde Gözde

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan ve kayak ile termal turizmi bir arada sunan 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, sömestir tatilinde öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgisini çekti.

Konum ve Kar Durumu

Murat Dağı, Gediz ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve bölgenin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyor. Bölgedeki kar kalınlığı zaman zaman 60 santimetreye ulaşırken, tatilciler kışın tüm keyfini çıkarma imkânı buluyor.

Aktiviteler ve Ziyaretçi Deneyimi

Sömestir tatilini değerlendiren öğrenciler ve aileler, Murat Dağı’ndaki pistlerde kayak, snowboard ve çeşitli kış aktiviteleriyle eğlenceli vakit geçiriyor. Ziyaretçiler, hem doğanın hem de karın tadını çıkarırken, merkezde sunulan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirip yetkililere teşekkür etti.

Murat Dağı’nın, kayak ve termal turizmi bir arada sunabilen Türkiye’deki nadir bölgeler arasında yer aldığı vurgulanıyor; bu özellik de merkeze olan talebi artırıyor.

MURAT DAĞI TERMAL KAYAK MERKEZİ' SÖMESTİRDE TATİLCİLERİN GÖZDESİ OLDU