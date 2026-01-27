Elazığ'da Geceyi Saran Sis: Görüş 5 Metreye Düştü

Elazığ'da gece etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü; kent merkezinde sıcaklık azaldı, sürücüler tedbirli ilerledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 00:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 00:14
Elazığ'da Geceyi Saran Sis: Görüş 5 Metreye Düştü

Kent merkezinde sıcaklık düştü, sürücüler dikkatli seyretti

Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir genelinde görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüşün 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanma riski arttı.

Kent merkezinde hava sıcaklığı düşerken, sisin yoğun olduğu bölgelerde adeta göz gözü görmez bir manzara oluştu. Bu koşullar altında sürücüler trafikte daha yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerledi.

Yetkililer ve vatandaşlar, görüş mesafesinin azaldığı alanlarda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

