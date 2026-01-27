Elazığ'da Geceyi Saran Sis: Görüş 5 Metreye Düştü

Kent merkezinde sıcaklık düştü, sürücüler dikkatli seyretti

Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, şehir genelinde görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüşün 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanma riski arttı.

Kent merkezinde hava sıcaklığı düşerken, sisin yoğun olduğu bölgelerde adeta göz gözü görmez bir manzara oluştu. Bu koşullar altında sürücüler trafikte daha yavaş ve kontrollü bir şekilde ilerledi.

Yetkililer ve vatandaşlar, görüş mesafesinin azaldığı alanlarda tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.

ELAZIĞ'DA GECE SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLDU