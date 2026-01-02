DOLAR
İstanbul'da Kar Keyfi: Atatürk Arboretumu Kartpostallık Görüntülerle Beyaza Büründü

İstanbul'un kuzeyinde etkili kar Atatürk Arboretumu'nu beyaza bürüdü; ziyaretçiler fotoğraf ve doğa keyfi için akın etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 15:24
İstanbul’da dün etkili olan kar yağışı kentin kuzey kesimlerini beyaza bürüdü. Bazı ilçelerde okullar tatil edilirken, "Canlı Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan Atatürk Arboretumu beyaza bürünmüş haliyle kartpostallık görüntüler sundu.

Arboretum beyazın içinde

Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu, karla kaplanarak adeta bir beyaz gelinlik giydi. Havadan çekilen görüntülerde ormanlık alan içindeki göletin yüzeyinin donduğu, karla örtülü ağaçlar ve gölette yüzen kuğuların masalsı görüntüler oluşturduğu görüldü.

Ziyaretçi yoğunluğu ve fotoğraf ilgisi

Kar manzarasını görmek ve fotoğraf çekmek için bölgeye gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu, kar hasreti çekenlerin ise Atatürk Arboretumu’nda keyifli vakit geçirdiği bildirildi.

Ziyaretçilerin sözleri

Ailesi ile birlikte gezmeye geldiğini söyleyen Şinasi Çiftçi, "Tatil dolayısıyla buraya geldik. Bu kadar karlı olduğunu bilmiyorduk. İyiki de gelmişiz. Yani güzel bir manzarası var. Göl de güzel gözüküyordu. Yarım saatlik yoldan geldik ama bizim orada kar yok. Burası daha güzel oldu. İstanbul’a bu kadar kar yağacağanı tahmin etmedik. İstanbul’da bazı bölgelerde okulları tatil ettiler. İnternette gördüğümüzde böyle değildi, yaz manzarası vardı. Şaşırdım, zaten çok da güzel olmuş. Çok harikabir yer. Geldiğimize memnunuz" dedi.

Fidan Çiftçi ise, "Ailemizle beraber buraya gezmeye geldik. Çok güzel oldu. Burayı biliyorduk ama daha önce gelmemiştik. Fotoğraflardan manzarası çok güzel gözüküyordu. Biz de tatili fırsat bilerek buraya geldik. Kar manzarası ayrı bir hava katmış. Kar yağışını beklemiyorduk. Bize de sürpriz oldu" diye konuştu.

Berrin Ay Çiftçi ise, "Burayı bembeyaz beklemiyordum. Aslında ben burada hiç kar beklemiyordum. Benim için bu manzara şaşırtıcı oldu. Manzarası çok güzel. Burayı internetten fotoğraflarda görüyorduk. Gelmek bugüne kısmetmiş" dedi.

