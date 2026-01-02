Tunceli'de kar sonrası 138 köy yolu ulaşıma açıldı, 160'ında çalışmalar sürüyor

Tunceli'de 138 köy yolu ulaşıma açıldı
298 köy yolundan 138'i açıldı, 160'ında çalışmalar sürüyor
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonucu kent genelindeki 362 köyden 298'inin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda şu ana kadar 138 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kalan 160 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
