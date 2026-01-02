DOLAR
Tunceli'de kar sonrası 138 köy yolu ulaşıma açıldı, 160'ında çalışmalar sürüyor

Tunceli'de iki günlük kar yağışında kapanan 298 köy yolundan 138'i açıldı; 160 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:44
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de iki gün boyunca etkili olan kar yağışı sonucu kent genelindeki 362 köyden 298'inin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları sonucunda şu ana kadar 138 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kalan 160 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

