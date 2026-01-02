Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi: 'Örf ve Adetlerimizi Yaşatıyoruz'

Kütahya'da Yörük-Türkmen Kültür Gecesi

Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği, Börekçiler Mahallesi’ndeki tarihi konakta düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması için verilen mücadele ve yaşanan kırgınlıklar gündeme geldi.

Başkan Namaz'ın Mesajı

Kütahya Yörük ve Türkmenler Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Namaz, derneğin kısıtlı imkânlara rağmen kültürel mirası yaşatmak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Namaz, "Örf ve adetlerimizi kendi imkanlarımızla yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Namaz, "Biz siyaseten herkese eşit mesafedeyiz. Kültürümüzü yaşatmak için mücadele ederken, Kütahya’da düzenlenen bazı etkinliklere davet edilmememiz bizi üzüyor. Kültürel bir çalışma varsa, Yörük ve Türkmenler de orada olmalı" dedi.

Gecede Saz ve Söz Ustaları

Tarihi konağın otantik atmosferinde düzenlenen gecede, Kütahya ve Eskişehir’den gelen saz ve söz ustaları sahne aldı. Yöresel ezgiler eşliğinde davetliler keyifli anlar yaşarken, kültürel değerlerin korunmasının önemi vurgulandı.

Plaket Töreni ve Duygusal An

Programın sonunda Hasan Hüseyin Namaz, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ile derneğin çalışmalarına katkı sunan hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi takdim etti. Törende, basının kültürel mirasın yaşatılmasındaki rolüne dikkat çekildi.

Gecenin en duygusal anı ise Namaz’ın torunu Alperen Namaz’ın dedesine sürpriz yaparak beylik kılıcı hediye etmesiyle yaşandı. Beylik kılıcı, "Yörük-Türkmen kültürü yalnız bırakılmasın" mesajının sembolü olarak geceye damga vurdu.

Kapanış

Etkinlik, geleneksel ikramlar, kültürel projeler üzerine yapılan istişareler ve davetlilere verilen yörük kefiyesi ile sona erdi.

