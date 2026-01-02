DOLAR
Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti

Muş merkezinde iki berber, yoğun karı eğlenceye çevirip iş yerleri önündeki kardan adamı normal bir müşteri gibi tıraş etti; görüntüler ilgi çekti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:58
Yoğun kar yağışı kentte tebessüm ettiren görüntülere sahne oldu

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı günlük hayatı zorlaştırırken, bazı esnaflar karı eğlenceye dönüştürdü. Kent merkezinde yaklaşık 6 yıldır kuaförlük yapan Enes Baltık ile Nurullah Kanşıray, iş yerlerinin önünde yaptıkları kardan adam üzerinde normal bir müşteriye uygulanan tüm berber işlemlerini gerçekleştirdi.

Berberler, kardan adama saç kesimi ve şekillendirme dahil tüm işlemleri özenle uyguladı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kar yağışı, Muş’ta bu kez tebessüm ettiren anlara sahne oldu.

Enes Baltık, kardan adamı iş yerlerinin önüne yaparak "Muş’ta 6 yıldır kuaförlük sektöründeyim. İki gündür kentte yoğun kar yağışı etkili oluyor. Biz de bu durumu biraz eğlenceye çevirmek istedik. İş yerimizin önüne bir kardan adam yaptık. Saçlarını anatomik saç kesimi yaparak güzel bir şekilde kestik. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Yoldan geçenler durup video ve fotoğraf çekmeye başladı. Tamamen eğlence ve mizah amaçlı yaptık. Biz çok eğlendik ve mutlu olduk" sözleriyle yaptığı çalışmayı anlattı.

Ustalardan Nurullah Kanşıaray ise kar yağışının bazılarına zorluk, kendilerine ise eğlence sunduğunu belirterek, "Kar yağışı kimisine çile oluyor, kimisine eğlence. Biz bu işin eğlence, keyif kısmındayız. Yoğun kar yağışını görünce biz de bir kardan adam yapmak istedik. Kardan adamı yaptıktan sonra farklı olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve kendi mesleğimizi kardan adamın üzerinde icra etmeye başladık. Ardından normal bir müşterimize hangi hizmetleri veriyorsak, kardan adam üzerinde de aynı hizmetleri uyguladık. Sosyal medyada paylaştık ve çok ilgi gördü. Bu kadar tutulacağını biz de tahmin etmiyorduk" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

