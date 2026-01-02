Muş’ta Berberler Kardan Adamı Tıraş Etti

Yoğun kar yağışı kentte tebessüm ettiren görüntülere sahne oldu

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı günlük hayatı zorlaştırırken, bazı esnaflar karı eğlenceye dönüştürdü. Kent merkezinde yaklaşık 6 yıldır kuaförlük yapan Enes Baltık ile Nurullah Kanşıray, iş yerlerinin önünde yaptıkları kardan adam üzerinde normal bir müşteriye uygulanan tüm berber işlemlerini gerçekleştirdi.

Berberler, kardan adama saç kesimi ve şekillendirme dahil tüm işlemleri özenle uyguladı. Ortaya çıkan ilginç görüntüler çevredeki vatandaşların ilgisini çekerken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kar yağışı, Muş’ta bu kez tebessüm ettiren anlara sahne oldu.

Enes Baltık, kardan adamı iş yerlerinin önüne yaparak "Muş’ta 6 yıldır kuaförlük sektöründeyim. İki gündür kentte yoğun kar yağışı etkili oluyor. Biz de bu durumu biraz eğlenceye çevirmek istedik. İş yerimizin önüne bir kardan adam yaptık. Saçlarını anatomik saç kesimi yaparak güzel bir şekilde kestik. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Yoldan geçenler durup video ve fotoğraf çekmeye başladı. Tamamen eğlence ve mizah amaçlı yaptık. Biz çok eğlendik ve mutlu olduk" sözleriyle yaptığı çalışmayı anlattı.

Ustalardan Nurullah Kanşıaray ise kar yağışının bazılarına zorluk, kendilerine ise eğlence sunduğunu belirterek, "Kar yağışı kimisine çile oluyor, kimisine eğlence. Biz bu işin eğlence, keyif kısmındayız. Yoğun kar yağışını görünce biz de bir kardan adam yapmak istedik. Kardan adamı yaptıktan sonra farklı olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve kendi mesleğimizi kardan adamın üzerinde icra etmeye başladık. Ardından normal bir müşterimize hangi hizmetleri veriyorsak, kardan adam üzerinde de aynı hizmetleri uyguladık. Sosyal medyada paylaştık ve çok ilgi gördü. Bu kadar tutulacağını biz de tahmin etmiyorduk" dedi.

