İstanbul'da Kar Yağışı Sürüyor: Kağıthane, Taksim, Cevizlibağ Etkili

İstanbul'da gece artan kar yağışı sabah da devam ediyor; Kağıthane, Taksim ve Cevizlibağ başta olmak üzere bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:29
İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından İstanbul genelinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış, sabah saatlerinde de sürüyor.

Etkilenen Bölgeler

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Kağıthane, Taksim, Cevizlibağ başta olmak üzere kent genelinde kar etkili oldu.

Sabah Gözlemleri

Kar yağışı sabah saatlerinde de devam ederken, bazı bölgelerde lapa lapa yağdığı görüldü.

