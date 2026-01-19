KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:09
KUDAKA Destekli SOGEP Projesiyle Geleneksel Halı ve Kadın İstihdamına Destek

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek "Yeteneğini Keşfet, Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" projesinin destek sözleşmesi imzalandı. İmza töreni, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlendi ve törene Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Projenin amacı ve yürütüleceği merkez

Proje, halı dokuma sektöründe kadın istihdamını artırmayı, mesleki becerileri geliştirmeyi ve geleneksel el sanatlarını koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Çalışmalar, 1963 yılından bu yana faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülecek.

Merkezde Hereke yün halıları ve Bardız kilimleri gibi geleneksel ürünlerin üretimi sürdürülecek; proje kapsamında bu birikimin yenilikçi tasarımlarla desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitim, altyapı ve üretim planı

Proje kapsamında 18 ay süresince 40 kadına uygulamalı halı dokuma eğitimleri verilecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların istihdam edilmesi ve üretim süreçlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması planlanıyor.

Projede ayrıca doğal boyama laboratuvarı kurulacak, tasarım ofisi oluşturulacak ve geleneksel motifler çağdaş yaklaşımlarla yeniden yorumlanarak ürün çeşitliliği artırılacak ve yeni pazarlara erişim sağlanacak.

Bütçe ve finansman

Toplam bütçesi 24 milyon 500 bin TL olan projeye, KUDAKA tarafından 12 milyon 250 bin TL hibe desteği sağlanacak.

Beklenen sonuçlar ve sürdürülebilir etki

Proje sonunda katılımcı kadınların sertifikalı mesleki yeterlilik ve beceri kazanımları elde etmeleri; profesyonel eğitim ve üretim atölyelerinde aktif rol almaları; ilgi ve yeteneklerine göre uzmanlaşmaları ve niteliklerinin artırılması hedefleniyor.

"Yeteneğini Keşfet, Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt" projesi, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirirken kültürel mirasın sürdürülebilirliğine de önemli katkı sağlamayı amaçlıyor.

