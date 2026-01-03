DOLAR
İstanbul'da Lodos: Dev Dalgalar ve Deniz Ulaşımında Aksamalar

İstanbul'da kar ve soğuk hava yerini lodosa bıraktı. Üsküdar'da dev dalgalar görüntülendi, Şehir Hatları seferleri iptal edildi; valilik kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:15
İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini lodosa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan rüzgâr, sabahın ilk saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından denizde dev dalgalar Üsküdar Sahili'nden görüntülendi. Şehir Hatları seferleri iptal olurken deniz ulaşımında aksaklık yaşandı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği vatandaşların lodosa karşı tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Rüzgarın; 03.01.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar ilimizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Halihazırda gerçekleşen 0 C derece ile 9 C dereceden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) 7 C ile 14 C arasında olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

