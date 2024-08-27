İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa KPSS'siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 154 öğretim üyesi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Üniversitenin farklı birimlerinde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları, gerekli belgeler ve önemli tarihler açıklandı. Bu kapsamda başvuruda bulunacak adayların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli belgeleri hazırlayarak şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

154 ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, üniversitenin farklı fakülteleri ve bölümlerinde görev almak üzere toplamda 154 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecektir. Başvurular, 26 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, 9 Eylül 2024 mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru yapacak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde gerekli şartları taşıması gerekmektedir. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri de dikkate alınacaktır.

Adaylardan istenen belgeler arasında şunlar bulunmaktadır:

Kadroya Başvuru Dilekçesi: Adayların başvuru yapacakları kadroya dair detayları içeren bir dilekçe hazırlamaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu: Bu formlar, üniversitenin resmi internet sitesinden temin edilebilir. Kimlik Fotokopisi: T.C. Kimlik Kartı’nın fotokopisi başvuru evrakları arasına eklenmelidir. Yayın Listesi ve Özgeçmiş: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) formatında hazırlanan güncel özgeçmiş ve bilimsel yayınların listesi. Diplomalar ve Belgeler: Lisans, lisansüstü diplomaları, doçentlik belgesi, uzmanlık belgesi ve yabancı dil belgesi gibi gerekli tüm akademik belgeler. Adli Sicil Kaydı Belgesi: e-Devlet üzerinden alınabilecek karekodlu belge. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için askerlik durum belgesi gerekmektedir. SGK Hizmet Belgesi: Kamu kurumlarında çalışan ya da çalışmış olan adaylar, SGK Hizmet Takip Programı’ndan alınmış hizmet belgesini sunmalıdır. Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf. Aday Akademik Değerlendirme Formu: Adayın bilimsel yayınlarını puanladığı tabloyu içeren form. Başlıca Araştırma Eseri: Profesör kadrosuna başvuran adaylar için başlıca araştırma eserini içeren belge.

BAŞVURU İŞLEMLERİ VE TAKVİM

Adaylar, ilan edilen kadrolara şahsen başvuruda bulunmalıdır. Profesör ve Doçent kadroları için başvurular, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Dr. Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise ilgili birimin dekanlığına veya müdürlüğüne yapılacaktır. Başvurular, 26 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olup, 9 Eylül 2024 mesai saati bitimine kadar devam edecektir.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında, başvuruda bulunan adaylardan istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulması yer almaktadır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. Ayrıca, ilan edilen kadrolara atanma öncesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

BAŞVURU KAPSAMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına daha önce Profesör unvanı almış adaylar başvuramaz.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna daha önce Doçent unvanı almış adaylar başvuramaz.

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sürecinde istenen belgelerin gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda, adayın ataması yapılmayacak olup, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı ile ilgili başvuruları 26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren kabul etmeye başlamıştır. Başvuru süresi 9 Eylül 2024 tarihinde sona erecek olup, bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruların şahsen yapılması zorunlu olup, posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.