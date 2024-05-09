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İstanbul Valiliği'nden fırtına ve toz taşınımı uyarısı: İstanbul cumartesiye kadar etkileniyor

İstanbul Valiliği, İstanbul ve çevresinde beklenen fırtına ve toz taşınımıyla ilgili uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 23:30
İstanbul Valiliği'nden fırtına ve toz taşınımı uyarısı: İstanbul cumartesiye kadar etkileniyor

İstanbul Valiliği, İstanbul ve çevresinde beklenen fırtına ve toz taşınımıyla ilgili bir uyarıda bulundu. Valilik açıklamasına göre, Cuma günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde rüzgar esecek ve bu durumun cumartesi öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca, valilikten yapılan açıklamada, fırtınayla birlikte İstanbul ve çevresinde toz taşınımının da görüleceği belirtildi. Toz taşınımının pazar sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

İstanbul halkının önlem alması ve dikkatli olması gerektiği vurgulanan açıklamada, fırtına ve toz taşınımının etkilerine karşı tedbirli olunması önerildi. Bu durumun seyahat ve dış mekan etkinliklerini etkileyebileceği belirtilirken, halkın güvenlik açısından dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

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