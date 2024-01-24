İstanbullular diğer illere göçecek! Bu kadarına kimse dayanamaz

Marmara Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, Marmara'nın lapa lapa kar yağışına teslim olacağını belirtti. İstanbul dahil birçok kentte mevsim şiddetli bir kışa dönüşecek, zemheri soğuklarına hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. Marmara'ya yoğun karın düşeceği gün ve saat net bir şekilde açıklandı.

MGM ve meteoroloji uzmanları, halkı art arda uyararak soğuk hava dalgasının İstanbul ve çevresinde etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklıklarının aniden düşeceği, kış mevsiminin etkisini artıracağı ve zemheri soğuklarının başlayacağı bildirildi. İşte detaylar...





YOĞUN KAR YAĞIŞI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Bolu, Ankara'nın kuzeyi ve Çankırı'nın batı çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı öngörülmektedir. Bu durum, özellikle Marmara Bölgesi için lapa lapa kar yağışına neden olacak.

Gece saatlerinde başlaması planlanan yağışlar, bölgedeki sıcaklıklarda belirgin bir düşüşe yol açacak. Ayrıca, kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı. Bu gelişmelerle birlikte, Marmara Bölgesi ve İstanbul'da kışın etkisini hissettiren zorlu bir hava koşulu bekleniyor, bu nedenle vatandaşların gerekli tedbirleri alması önemli hale gelmiştir.