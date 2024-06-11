İstanbullulara son dakika müjdesi: O tarihe kadar ücretsiz olacak

Metropol şehir İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı’nda ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Nihayet bayram öncesi beklenen haber geldi.Detaylar haberimizde…







İBB AÇIKLADI! İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram boyunca kişiye özel İstanbulkart sahiplerine İstanbul'da toplu ulaşımın ücretsiz olacağını da belirtelim. İBB'den yapılan açıklamada, kent ekiplerinin tatil sezonu boyunca kurbanlık alanları kontrol etmeye devam edeceği ve yardım hatlarının iletişime açık kalacağı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu bayram nedeniyle kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklama yayınladı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek bayram tatilinde ekiplerin 7/24 görev başında olacağı bildirildi.

Sahibi İBB'dir; Hayvan kesim ve satış hizmetleri Avrupa yakasında 2, Anadolu yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste gerçekleştirilecek. Modern barınak ve mezbahaların bulunduğu tesislerde, herhangi bir olaya karşı ekipler hazır bulunacak. Kesilen hayvanların etlerinin paketlenmesi için 240 bin hijyenik torbanın hazırlandığı ve ücretsiz dağıtılacağı biliniyor.

5 KESİM YERİ BELİRLENDİ

Tesislerde ayrıca her türlü ihtiyacın karşılanacağı mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve seyyar büfe gibi sosyal alanlar da yer alıyor. 7.000 büyükbaş ve 4.000 koyun olmak üzere toplam 11.000 hayvan kapasiteli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ticaret ve kesim alanları belli oldu.

Avrupa Yakası

Alibeyköy - Eyüpsultan

Kayaşehir - Başakşehir

Anadolu Yakası

Paşaköy- Sancaktepe

Ferhatpaşa - Ataşehir

Kurnaköy - Pendik

ALANLARDA DENETİM YAPILACAK

Gelen son dakika haberine göre: İBB, kurbanlıkların satıldığı ve kesildiği bine yakın yeri denetleyecek ve İl Kurban Komisyonu'na görüş bildirecek. Kurban satış alanları bayrama kadar günlük olarak denetlenecek ve gerekli müdahaleler yapılacak.

Kurbanlıkların bölgeye ulaşması ve Kurban Bayramının kutlanmasıyla birlikte temizlik çalışmaları devam edecek. İstanbul'un tüm ana yollarında, meydanlarında, tünellerinde ve üst geçitlerinde 1.100 manuel tarayıcı ve günde ortalama 100 araçla temizlik çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca kraliyet camileri, bazı merkezi camiler ve mezarlıklarda Kurban Bayramı öncesi temizlik çalışmaları yapılacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kişiye özel İstanbul kart sahipleri, 16-19 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük tatil boyunca İBB toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekirse ek hizmet verecek. İBB deniz taksi 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Tatil sezonunda Kuzguncuk, Moda, Kadıköy, Beşiktaş ve Çubuklu arabalı vapur terminallerinde bulunan vapur kafeleri de hizmet verecek.