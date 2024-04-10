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İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

Bayramda bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz! Pratik revani tarifi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.04.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 15:45
İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

Bu tarifi bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz! Püf noktalarıyla revani! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PRATİK REVANİ TARİFİ

Bayramda farklı tatlılar denemeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Pratik revani yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; Kek için 3 tane yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı irmik, 1.5 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin. Şerbet için 2.5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve yarım limon suyu. 

pratik revani tarifi

Servis için 2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi. İlk olarak su ve toz şeker bir tencereye alınarak kısık ateşte 30 dakika kadar kaynatılır. Limon suyu eklenir ve birkaç dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alınır. Yumurtalar ve toz şeker bir kap içinde mikserle iyice çırpılır. Üstüne sıvı yağ, yoğurt, irmik eklenir ve iyice karıştırılır. Un, kabartma tozu ve vanilin de eklenerek pürüzsüz bir şekil alana kadar karıştırılır. Yağlanmış fırın kalıbına karışım dökülür ve önceden ısıtılan 180 derece fırında 25-30 dakika pişirilir. Tatlı fırından çıktıktan sonra ve ilk sıcaklığı çıkınca oda sıcaklığında ılıyan şerbet dökülür. Şerbetini iyice çektikten sonra bıçakla dilimlenir ve dilimlerin üstüne Hindistan cevizi serpilerek servis yapılır. 

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İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

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