İYİ Partili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez vefat etti

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir rahatsızlığı bulunan İkbal Çömez birkaç gün önce yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turhan Çömez, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu: "Sevgili annem, İkbal Çömez, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 27.01.2026 yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü’nde defnedilecektir. Mekânı cennet olsun. Dostlar sağ olsun."

Cenaze bilgileri

Tarih: 27.01.2026 (yarın ikindi namazını müteakip)

Yer: Balıkesir, Gönen ilçesi, Paşaçiftlik Köyü

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İYİ PARTİLİ TURHAN ÇÖMEZ’İN ACI GÜNÜ: ANNESİ İKBAL ÇÖMEZ HAYATINI KAYBETTİ