İyilik İçin Müzik Derneği, Çocukların Hayatına Müzikle Dokunuyor

İyilik İçin Müzik Derneği Çocukların Hayallerine Müzikle Dokunuyor

Başkentte, İyilik İçin Müzik Derneği, farklı sektörlerden gelen beyaz yakalıların bir araya gelerek kurduğu bir oluşum. Dernek, düzenlediği konserlerden elde edilen gelirlerle okullarda müzik sınıfları açıyor.

2019 yılında, Uğur Oksay önderliğinde akademisyen, mühendis, doktor ve avukat gibi farklı meslek gruplarından arkadaşlarla birlikte “Rockedizedmusic” adında bir sosyal girişim başlatıldı. Oksay, bu girişimin ardından arkadaşları ile birlikte sahne alarak gençlerin hayallerine müzikle dokunmak amacıyla konserler düzenlemeye başladı.

Ankara'da düzenlenen konserlerle giderek genişleyen dinleyici kitlesi, elde ettikleri gelirlerle okullardaki çocuklara müzik sevgisi kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu yılın başında 12 farklı müzik grubunu bir araya getirerek İyilik İçin Müzik Derneği'ni kuran gönüllüler, Türkiye’nin farklı illerinde ihtiyaç duyan okullarda müzik sınıfları oluşturmayı başardı.

Müzik Eşitliği Misyonu

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olan Uğur Oksay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayallerine dokunma amacıyla bu faaliyetleri sürdürdüklerini vurguladı. Oksay, "Bizim için müzik, sadece bir sanat dalı değil, eriştiğimiz tüm okullarda ve üniversitelerde, öğrencilerin eşit şartlarda faydalanabileceği müzik sınıfları kurmak, müzik ve sanat eğitiminde fırsat eşitliğini sağlamak önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta bir hobi olarak başladıkları projelerinin dinleyici kitlesinin artmasıyla büyüdüğünü belirten Oksay, sosyal girişim olarak 2019'da başlattıkları çalışmalara 2024 yılında dernek çatısı altında daha büyük adımlarla devam etme kararı aldıklarını dile getirdi.

Çocuklarla Beraber Müzik Yolculuğu

Dernek, faaliyete başladığı günden bu yana İzmir Selçuk, Kastamonu, Ordu gibi illerde müzik sınıfları kurarak çocukların müzikle tanışmasını sağladı. Ayrıca, Kahramanmaraş ve Hatay gibi deprem bölgelerinde de benzer çalışmalar gerçekleştirerek, köylerdeki çocukların müzikle kendilerini ifade etme fırsatını bulmalarını sağlıyor.

Oksay, öğretmenlerin iletişim kurduğu okullardan aldıkları geri bildirimlerin, projelerin öğrencilerin gelişiminde büyük etkisi olduğunu gösterdiğini ifade etti. “Öğrencilerin yaşadığı gelişim, bizim için en büyük motivasyon kaynağı.” dedi.

Daha Fazla Çocuğa Ulaşma Hedefi

Dernek, daha önce enstrüman bağışladıkları bir okuldan bir öğrencinin konser verdiğini öğrenmekle beraber büyük bir mutluluk yaşadı. Oksay, “Hedefimiz Avrupa Birliği projeleri ve büyük şirketlerle işbirlikleri kurarak daha fazla çocuğa ulaşmak ve müzikle topluma fayda sağlamak. Amacımız sadece eğitim vermek değil, müzik alanında kariyer hedefleyen gençlere de destek olmaktır.” şeklinde konuştu.

Başkentte, farklı sektörlerde çalışan beyaz yakalıların bir araya gelmesiyle kurulan İyilik İçin Müzik Derneği, konserlerden elde ettikleri gelirle okullarda müzik sınıfları kuruyor ve enstrüman yardımlarında bulunarak öğrencileri müzikle tanıştırıyor.

Başkentte, farklı sektörlerde çalışan beyaz yakalıların bir araya gelmesiyle kurulan İyilik İçin Müzik Derneği, konserlerden elde ettikleri gelirle okullarda müzik sınıfları kuruyor ve enstrüman yardımlarında bulunarak öğrencileri müzikle tanıştırıyor.