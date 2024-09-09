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İzmir'de Dalgıçlar 9 Eylül'ü Su Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Karaburun'da dalgıçlar, İzmir'in kurtuluşunu su altında Türk bayrağı açarak coşkuyla kutladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:43
İzmir'de Dalgıçlar 9 Eylül'ü Su Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

İzmir'in Kurtuluş Günü Su Altında Coşkuyla Kutlandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar 9 Eylül'ü su altında Türk bayrağı açarak büyük bir onurla kutladı. 102 yıl önce şehri düşman işgalinden kurtaran bu önemli günde, dalgıçlar hem dalış deneyimlerini paylaştı hem de tarihi bir anıyı yaşattı.

9 Eylül Vapuru Batığına Özel Dalış

Karaburun'un ünlü dalış noktalarından birinde gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Dalgıçlar, İzmir'in kurtuluş gününün anısına 9 Eylül Vapuru batığına dalış yaptı ve yanlarında getirdikleri Türk bayrağını su altında açtılar. Dalış, deniz altındaki güzellikleri keşfetmenin yanı sıra, aynı zamanda bu anlamlı günü kutlamak için de düzenlendi.

Balık Sürüleri ile Karşılaşma Heyecanı

Su altında yapılan dalışın ardından dalgıçlar, 35 metre derinlikte büyük bir akya sürüsüyle karşılaştı. Dalgıçların etrafında dönen balıklar, görsel bir şölen sunarken, ardından bölgeden uzaklaştılar.

Vatanseverlik Mesajı

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenlerinden Mustafa Gökhan Öztürk, bu anlamlı günde dalış yapmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Öztürk, şunları kaydetti: "Bizlere bıraktıkları bu güzel miras için ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize çok teşekkür ediyoruz."

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden...

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında kutladı. Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları...

İzmir’in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, kentin kurtuluşunun 102'inci yıldönümü kutlamaları için 9 Eylül vapuru batığına daldı ve Türk Bayrağı açtı.

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