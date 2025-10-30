İzmir'de 'Hatırla! Kimsin?' Sergisi: Reha Barış'ın 19 Eseri İzmir Kültür Yolu'nda

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Hatırla! Kimsin?" illüstrasyon sergisi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. Sergide, ressam ve illüstratör Reha Barış'ın 19 eseri yer alıyor.

Sergi ve eserler

Sergi, insanın deformasyonunu simgeleyen figüratif ve sürreal çalışmalar sunuyor. Eserler, izleyiciyi bireyin içsel dönüşümü ve estetik-çirkinlik gerilimi üzerine düşünmeye davet ediyor.

Küratör ve mekan tasarımı

Serginin Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Şenefe, "Hatırla! Kimsin?" sergisinin sanatçının ilk solo projesi olduğunu belirtti. Salon girişinde ziyaretçileri özel bir tasarımla karşıladıklarını, bu alanın sanatçı Ayhan Doğan tarafından hazırlandığını söyledi.

Şenefe, bu alanın tasarımını bilinçaltına yapılan karanlık bir yolculuk olarak kurguladıklarını belirterek, "Beynin kıvrımlarına atıfta bulunarak kişiyi bilinçaltına davet etmek için tasarladığımız bir yapıyla karşılıyoruz." dedi.

İnsanın deforme olabilme potansiyelini sanat aracılığıyla izleyiciyle paylaştıklarını dile getiren Şenefe, "Ey insan, yaradılışın gereği estetik bir varlıksın. Nasıl oluyor da bu kadar çirkinleşebilme potansiyeline sahipsin? Biz burada insanı metaforla anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimsel düzenlemeler

Şenefe, serginin izleyicide güçlü bir etki bırakması için ışık tonu ve müzik seçimine özen gösterdiklerini, sergi salonunda deneyimsel bir ortam yaratmak amacıyla ayna yerleştirildiğini anlattı ve şunları kaydetti:

"Kişiler aynanın karşısına geçerek kendiyle cesurca konuştuğu, herkesle paylaşmaya cesurca yer verdiği anlar yaratıyorlar. Biz bunları onların izni ve isteğiyle kayıt altına aldık, paylaşıyoruz. Hatırla, kimsin ey insan? Sen özünde estetik, güzel bir varlıksın ama çirkinleşebilme potansiyelinle neler yapıyorsun? Bir hatırla, hatırla kimsin diyoruz."

Ziyaret bilgileri

Sergi, 2 Kasım'a kadar 09.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

