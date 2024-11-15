İzmir'de KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ihtişamlı bir resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Balçova'da bir otelde gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Resepsiyona, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ile Kıbrıs gazileri ve aileleri katıldı.

Bağımsızlık Vurgusu ve Türkiye'nin Rolü

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs Türklerinin özgürlüğe kavuştuğunu vurgulayarak, "Bugün yakın coğrafyamızda, Filistin'de yaşanan insanlık dışı olaylar, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar mühim ve hayati olduğunu bir kez daha bizlere ispat etmektedir. 20 Temmuz 1974'te bizleri yok olmaktan kurtaran ana vatanımızın garantörlüğü ve her aşamadaki desteği, Kıbrıs Türkleri için asla vazgeçilmezdir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin varlığı, Ada'daki barış ve huzurun en önemli teminatıdır," dedi.

İnanıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs Türk halkına verdiği paha biçilmez destekler için şükranlarını sunarak, "Gelinen noktada yalnızca anavatan Türkiye tarafından tanınan devletimizin tüm dünyada tanınması, egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statüde iki devletli çözüm politikamızın uluslararası toplumda kabul görmesi için mücadelemize devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Programda ayrıca, KKTC'nin kuruluşunun anlatıldığı sinevizyon sunumu yapıldı ve katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.