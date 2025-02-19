İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

İzmir, 1 Mart'tan itibaren öğrencilere ulaşımda %50 indirim sunacak. Aylık 480 TL'ye 100 biniş hakkı tanınacak.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:22
İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 İndirimli Ulaşım Desteği

Belediyeler, kendi sınırları içinde yaşayan vatandaşlara yönelik desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, gün geçtikçe yeni destekler duyurulmakta ve bu durum, enflasyonun artış gösterdiği günlerde dar gelirli bireylere büyük bir rahatlama sağlamakta.

Son olarak, İzmir'de öğrencilere yönelik %50 indirimli otobüs bileti fırsatı duyuruldu. 1 Mart tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan "Aylık Öğrenci İzmirim Kartı" uygulaması ile toplu ulaşım ücretlerinde ciddi bir indirim sağlanacak.

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Aylık Öğrenci İzmirim Kartı ile Ulaşım Kolaylığı

Yeni düzenleme ile öğrenciler, yalnızca 480 TL karşılığında 100 biniş hakkı elde edecekler. Bu sayede, mevcut 8,58 TL olan biniş ücreti, yeni kart ile yalnızca 4,80 TL olacak. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında bu indirim, eğitim hayatlarını daha rahat sürdürmelerine yardımcı olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Aylık Öğrenci İzmirim Kartı" ile öğrencilerin eğitimlerini kolaylaştırmayı ve onlara ekonomik bir destek sağlamayı amaçlıyor. Bu kartın, sadece okula gidiş dönüş için değil, sosyal ortamlara katılabilmeleri açısından da büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Aylık Öğrenci İzmirim Kartı Nedir ve Nasıl Çalışır?

"Aylık Öğrenci İzmirim Kartı", İzmir'de öğrenim gören öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanmasını sağlayan bir abonman sistemi olarak tanıtıldı. Öğrenciler, aylık sadece 480 TL ödeyerek 100 biniş hakkı elde edecek. Bu sistem, mevcut tarifeye göre büyük bir tasarruf imkanı sunmaktadır.

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