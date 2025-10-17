İzmir'den Kahramanmaraş'a Deprem Farkındalığı İçin Pedal: Orhan Kotluk 1250 km

Orhan Kotluk, deprem farkındalığı ve şehitleri anmak için İzmir'den Kahramanmaraş'a 9 günde 1250 km pedal çevirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:38
İzmir'den Kahramanmaraş'a Deprem Farkındalığı İçin Pedal: Orhan Kotluk 1250 km

İzmir'den Kahramanmaraş'a Deprem Farkındalığı İçin Pedal: Orhan Kotluk 1250 km

9 günde tamamlanan anma ve farkındalık turu

İzmirde yaşayan Orhan Kotluk, deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem şehitlerini anmak amacıyla başlattığı bisiklet yolculuğunu, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tamamladı.

Kotluk, turuna İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) önünden başladı ve 9 gün süren, toplam 1250 kilometre'yi bulan yolculuğun ardından Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü önünde turunu sonlandırdı.

Yolculuk sonunda Türk bayrağını AFAD İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan'a teslim eden Kotluk, daha sonra Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti.

Kotluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehit olan vatandaşlar anısına İzmir’den başladığım yolculuğumu 9 gün sonra tamamladım. Tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kotluk, dayanıklı konutların inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.

2005'ten bu yana toplum yararına farkındalıklar ve şehitler için pedal çevirdiğini

anlatan Kotluk, projeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "20 yıldır bu vatanın kahramanları, şehitleri için bisiklet sürüyorum. Projelerimde bir şehidimizi, bir kahramanımızı veya özel bir günü konu ediniyorum ve turuma başlıyorum. İnşallah bundan sonraki faaliyetimizde de milli mücadelenin kahramanlarından biri olan Kara Fatma için İzmir'den İstanbul’daki kabrine kadar pedal çevireceğim. Allah bana bu ömrü ve sağlığımı verdiği sürece şehitlerimiz ve vatanımız için pedal çevirmeye devam edeceğim. Bana destek veren her kurumumuza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bisikletiyle 20 yılda yaklaşık 60 bin kilometre yol katettiğini ve turları sırasında sadece Trakya Bölgesi'ni görmediğini, bunun dışında 70'e yakın ili ziyaret ettiğini ifade etti.

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem şehitlerini anmak amacıyla...

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem şehitlerini anmak amacıyla başladığı bisiklet yolculuğunu, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tamamladı. Kotluk, daha sonra Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti.

İzmir'de yaşayan Orhan Kotluk, deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem şehitlerini anmak amacıyla...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) açıldı — Cemil Tugay'dan Çağatay Güç ve eleştirilere yanıt
2
Chery’nin yeni SUV modelleri Türkiye’de satışa sunuldu! 474.000 TL’lik fiyatını duyanlar şoke etti
3
Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Başladı — 10. Yıl, 400 Yazar, 150 Yayınevi
4
Sinema Festivali'nde Biletler 27-28 Eylül'de 80 TL
5
Bakan Ersoy Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ni İnceledi
6
Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, Bayhan Konseri ile Coştu

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği