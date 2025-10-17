İzmir'den Kahramanmaraş'a Deprem Farkındalığı İçin Pedal: Orhan Kotluk 1250 km

9 günde tamamlanan anma ve farkındalık turu

İzmirde yaşayan Orhan Kotluk, deprem farkındalığı oluşturmak ve deprem şehitlerini anmak amacıyla başlattığı bisiklet yolculuğunu, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta tamamladı.

Kotluk, turuna İzmir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) önünden başladı ve 9 gün süren, toplam 1250 kilometre'yi bulan yolculuğun ardından Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü önünde turunu sonlandırdı.

Yolculuk sonunda Türk bayrağını AFAD İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan'a teslim eden Kotluk, daha sonra Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti.

Kotluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde şehit olan vatandaşlar anısına İzmir’den başladığım yolculuğumu 9 gün sonra tamamladım. Tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Kotluk, dayanıklı konutların inşa edilmesinin önemine vurgu yaptı.

2005'ten bu yana toplum yararına farkındalıklar ve şehitler için pedal çevirdiğini

anlatan Kotluk, projeleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "20 yıldır bu vatanın kahramanları, şehitleri için bisiklet sürüyorum. Projelerimde bir şehidimizi, bir kahramanımızı veya özel bir günü konu ediniyorum ve turuma başlıyorum. İnşallah bundan sonraki faaliyetimizde de milli mücadelenin kahramanlarından biri olan Kara Fatma için İzmir'den İstanbul’daki kabrine kadar pedal çevireceğim. Allah bana bu ömrü ve sağlığımı verdiği sürece şehitlerimiz ve vatanımız için pedal çevirmeye devam edeceğim. Bana destek veren her kurumumuza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bisikletiyle 20 yılda yaklaşık 60 bin kilometre yol katettiğini ve turları sırasında sadece Trakya Bölgesi'ni görmediğini, bunun dışında 70'e yakın ili ziyaret ettiğini ifade etti.

